Líder do MST é morto a tiros no inteiro da Bahia

Líder do MST é morto a tiros no inteiro da Bahia

Márcio Oliveira Matos, 33 anos, líder do Movimento Sem Terra (MST) e integrante do Partido dos Trabalhadores (PT), foi morto a tiros no município de Iramaia, a 395 km de Salvador. Segundo agentes da delegacia local, o crime aconteceu na noite desta quarta-feira (24) na porta da residência onde a vítima morava com a família.

O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, com apoio da 9ª Coordenadoria (Coorpin/Jequié). Por meio das redes sociais, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), lamentou o assassinato.

“Lamento a morte de Márcio Oliveira Matos, mais conhecido como Márcio do MST. Conhecido pela firme luta em defesa da igualdade social, ele foi assassinado no município de Iramaia. Tão logo soube da triste notícia, determinei à Secretaria de Segurança Pública a imediata e rigorosa apuração do crime. Meus sentimentos de pesar aos amigos e familiares neste momento de profunda dor”, disse o gestor estadual por meio das redes sociais.

O corpo de Márcio foi levado para o Instituto Médico de Legal (IML) de Jequié. Não há informações sobre o horário e data do sepultamento.

Foto: Reprodução/Facebook