O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta manhã, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017.

Segundo o (MEC), para acessar o resultado, será necessário informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição no Enem. Quem não se lembra da senha pode recuperá-la na Página do Participante. É com ela que o estudante também terá acesso ao Sistema de Seleção Unificada(Sisu), que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Acesse o seu resultado neste link: https://enem.inep.gov.br/participante/

Muitos usuários estão reclamando que estão com dificuldades para acessar o endereço nesta manhã.