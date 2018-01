Nesta sexta-feira, 19 de janeiro, nativos e visitantes curtirão a Arena Itaipava Fest ao som do pop e do axé de Adelmo Casé (Negra Cor) e Mari Viana (Maria Chic). A festa denominada Negra Cor de Verão conta ainda com a participação da RRT Paredão e participação especial de Magary Lord. A Arena Itaipava Fest fica na Praia de Guaibim-Valença.

O evento começa às 22h e é realizado pela Doriva Produções e Eventos com o patrocínio da Itaipava.

Ingressos à venda na Sunset, Rio Mar, Impacto Calçados e Panificadora São Félix. Valor: R$ 20,00