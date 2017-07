Operação da PF investiga vazamento de informações sob sigilo no Tribunal de Justiça da Bahia

Operação da PF investiga vazamento de informações sob sigilo no Tribunal de Justiça da Bahia

Ação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (7). Conforme a polícia, são três mandados de busca e apreensão, além de quatro conduções coercitivas.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (7) uma operação que tem como objetivo investigar o vazamento de informações sob sigilo no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Conforme a PF, a Operação Vortigern, ocorreu por determinação do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça.

A polícia informou ainda que estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e quatro conduções coercitivas, na região metropolitana de Salvador. A PF não deu mais detalhes do caso, como as cidades onde estão sendo cumpridas as determinações, nem se a operação já foi finalizada.

Informações do G1 Bahia.