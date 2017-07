A Biblioteca Municipal Maria Jurenilva Fanhing foi palco do lançamento do livro “Recomeço ” da cairuense Conceição Ferreira, no último dia 28. A autora retornou à Cairu após 50 anos especialmente para o lançamento da publicação. A ação da Prefeitura de Cairu,através da secretaria da Cultura, faz parte da pactuação junto a Secretaria de Cultura do Estado e da Fundação Pedro Calmon no intuito de fomentar temas transversais na biblioteca e fomentar a literatura no município.

O evento foi marcado pela emoção e pelas homenagens. O público presente pode assistir aapresentações de voz e violão, capoeira, além de leituras de poemas de Caros Drummond de Andrade e Clarice Lispector. Exemplares do livro também foram sorteados.

Recentemente, a Biblioteca Municipal Maria Jurenilva Fanhing teve seu acervo recomposto com 1400 novos livros através de uma campanha promovida pela secretaria da Cultura. Outras ações também vendo sendo implementadas pela gestão municipal para dinamizar o espaço,ajudando a promover o gosto pela leitura nos cairuenses.

