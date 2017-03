A Prefeitura de Cairu, através das secretarias da Educação e da Juventude, em parceria com o Coletivo Meu Black promove nos dias 06 e 07, nos Colégios Modelos da Gamboa e do Morro de São Paulo, respectivamente, o “Encontrinho do Poder”. As intervenções têm como temática “A minha presença, te incomoda?” e buscam fomentar discussões sobre o combate ao racismo e ao genocídio da juventude negra. Serão realizadas mesas redondas com debates sobre identidade, ancestralidade, expressão, cultura, história e arte, tudo isso permeado com muito bate-papo, música e dança.

De acordo com o Mapa da Violência 2016, produzido pela Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais, vem aumentando a violência contra a população negra no Brasil. A vitimização negra do país, que em 2003 era de 71,7%, mais que duplicou: em 2014 alcançou 158,9%, o que significa que morrem 2,6 vezes mais negros que brancos vitimados por arma de fogo. As principais vítimas são jovens na faixa de 15 a 29 anos de idade.

Fonte: Ascom/Cairu