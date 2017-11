Diante da forte chuva incessante no dia de hoje (02), em Valença, a secretaria de Saúde de Valença, através da secretária Jeanine Fonseca e sua equipe, mobilizou todos para estarem de sobreaviso e visitando algumas localidades para contribuir com medidas emergenciais que acometam a saúde da população em situação de risco.

O Posto de Saúde Centrinho esteve aberto durante todo o dia para prestar atendimento e suporte básico de saúde. Em parceria com as demais secretarias municipais, toda a equipe encontra-se em alerta para quaisquer situação, buscando solucionar todas as demandas existentes. A secretaria de Educação disponibilizou escolas para abrigar as famílias em situação de risco dos bairros afetados. As equipes da Infra Estrutura, da secretaria de Governo, do SAAE esteve desde cedo com máquinas nos locais, como: Estância Azul, Quilombo, Novo Horizonte, Caminho do Meio, Aguazinha e demais bairros. A desobstrução de canais e bocas de lobo estão sendo feitas, e várias ruas já estão normalizadas.

A Vigilância Sanitária alerta: NÃO CONSUMA alimentos com cheiro, cor ou aspecto fora do normal (úmido, mofado, murcho)! A ingestão de água contaminada pode causar doenças como cólera, diarréia, febre tifoide, hepatite tipo A, giardíase, amebíase, verminoses e leptospirose. Sempre filtre e ferva (por 5 minutos) a água antes de beber! O setor de Imunização e da vigilância epidemiológica está em alerta para qualquer emergência! Em caso de picadas por animais peçonhentos ou cortes por material enferrujado procurar os profissionais do Posto de Saúde do Centrinho (localizado na frente da Santa Casa de Misericórdia). Todas as secretarias municipais estão em alerta e prontas para atender a população em situação crítica. Vale informar também que o gestor municipal, Ricardo Moura, que desde cedo acompanhou as equipes pelas ruas, já esteve em contato com o diretor da Defesa Civil da Bahia, Paulo Sérgio Luz, o qual vem passando orientações e colocou uma equipe de plantão, caso seja necessário o deslocamento para Valença. O prefeito também anunciou que analisa a possibilidade de enviar na próxima segunda-feira (06/11), para o Legislativo Valenciano, um projeto de Lei para criação do setor da Defesa Civil Municipal. Isso facilitará o recebimento de verbas e a participação em projetos específicos. O prefeito municipal também agradece a colaboração e o apoio de cada cidadão que vem se mobilizando em prol das comunidades valencianas, assim como do Governo do Estado, através do Governador Rui Costa, Casa Civil e do diretor da Defesa Civil, Paulo Sérgio que não mediram esforços para ajudar. Secom/PMV