Mais de 400 professores e gestores da rede estadual participam, nestas terça (17) e quarta-feira (18), em Salvador, do ‘I Seminário do Fórum Baiano da Educação Profissional’. O evento tem o objetivo de discutir as ações voltadas para o ano letivo 2017 na rede estadual, que oferta 108 mil novas vagas para cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional para jovens e trabalhadores, em todos os Territórios de Identidade da Bahia.

Presente no evento, nesta terça (17), o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, falou sobre a Inovação Tecnológica e Educação Profissional no Estado da Bahia e destacou os desafios para a Educação Profissional. “A nossa estrutura na rede tem que ser uma estrutura de apoio, de suporte, preparada e pronta para atender o dever que vem das escolas. Então, este seminário tem muito mais uma característica para a gente identificar e, ao mesmo tempo, começar a discutir os novos desafios para este novo tempo, o desafio de mexer na escola, de alterar metodologia, de alcançar os nossos estudantes e permitir que a escola seja um ambiente agradável e de desejo destes estudantes e uma escola integrada à cidade, ao Território e à vida das pessoas”, afirmou o secretário.

O superintendente da Educação Profissional do Estado, Durval Libânio, comentou que 2017 será um ano especial e de muitas novidades. Ele anunciou que a rede estadual de Educação Profissional ganhará um Centro de Produção Cultural e Design, em Salvador, que terá parceria da Orquestra Neojibá, da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), na formação dos estudantes desta área profissional.

O superintendente também ressaltou a instalação de outros centros, como o Centro Industrial, em parceria com o Sistema Fieb e a Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado (Sudic), além de um Centro de Empreendedorismo e de mais três Centros de Educação no Campo, que terão cursos em regime de alternância atendendo, especialmente, quem trabalha e mora em áreas rurais. Outra novidade que também vai beneficiar os estudantes de áreas remotas da Bahia é a oferta da Educação Profissional por Intermediação Tecnológica (Eptec). Serão ofertadas ainda 10 mil vagas da Educação Empreendedora para estudantes e 200 professores da rede estadual vão receber qualificação do Sebrae.

“A nossa rede estadual cresceu muito e, neste momento, percebemos a necessidade de qualificarmos esta rede. Para isto, os esforços estão sendo feitos. Acreditamos que estas parcerias vão contribuir para que a gente oferte mais e melhores cursos de Educação Profissional e suas diversas modalidades, bem como promova a integração do Ensino Médio e o Ensino Superior”, destacou o superintendente.

Fonte: Ascom/Secretaria da Educação do Estado