Durante o ano de 2018 vão ocorrer 5 eclipses: 3 eclipses do Sol e 2 eclipses da Lua. Os eclipses são fenômenos astronômicos que despertam o interesse não só dos astrônomos profissionais e amadores, mas também das pessoas em geral.

Dado o interesse que estes acontecimentos astronomicos despertam, o site astronomia criou um artigo par que os amantes do tema possam saber quando e onde podem ver os eclipses do ano que vem.

A lista apresenta os horários dos eclipses com base no Tempo Universal (TU). Assim, é fundamental converter o horário aqui apresentado em Tempo Universal para o horário do Tempo Local, conforme a localização geográfica do visitante deste site. Por exemplo, o Brasil tem o horário local diferente do horário local de Portugal, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc.

Para as observações dos eclipses, é necessário também levar em conta as condições atmosféricas no local de observação, que são essenciais para o sucesso das observações.

Eclipse Total da Lua – 31 de Janeiro de 2018

Lua entra na penumbra: 10:51 TU (Tempo Universal, precisamos de o converter para o horário local)

Lua entra na sombra: 11:48 TU

Inicio do eclipse total: 12:51 TU

Meio do eclipse: 13:29 TU

Fim do eclipse total: 14:07 TU

Lua sai da sombra: 15:11 TU

Lua sai da penumbra: 16:08 TU

Este eclipse total da Lua pode ser observado na Ásia, Austrália, Oceano Pacífico e América do Norte.

Eclipse Parcial do Sol – 15 de Fevereiro de 2018

Início do eclipse parcial: 18:55 TU (Tempo Universal, precisamos de o converter para o horário local)

Máximo do eclipse: 20:51 TU

Fim do eclipse parcial: 22:47 TU

Este eclipse do Sol pode ser observado na Antártida e no sul da América do Sul.

Eclipse Parcial do Sol – 13 de Julho de 2018

Início do eclipse parcial: 01:48 TU (Tempo Universal, precisamos de o converter para o horário local)

Máximo do eclipse: 03:01 TU

Fim do eclipse parcial: 04:13 TU

Este eclipse do Sol pode ser observado no sul da Austrália.

Eclipse Total da Lua – 27 de Julho de 2018

Lua entra na penumbra: 17:14 TU (Tempo Universal, precisamos de o converter para o horário local)

Lua entra na sombra: 18:24 TU

Inicio do eclipse total: 19:30 TU

Meio do eclipse: 20:21 TU

Fim do eclipse total: 21:13 TU

Lua sai da sombra: 22:19 TU

Lua sai da penumbra: 23:28 TU

Este eclipse da Lua pode ser observado na América do Sul, Oceano Atlântico, Europa, África, Oceano Indico, maior parte da Ásia (exceto regiões mais a Leste), e Austrália.

Eclipse Parcial do Sol – 11 de Agosto de 2018

Início do eclipse parcial: 08:02 TU (Tempo Universal, precisamos de o converter para o horário local)

Máximo do eclipse: 09:46 TU

Fim do eclipse parcial: 11:30 TU

Este eclipse do Sol pode ser observado no norte e leste da Europa, norte e leste da Ásia, e Ártico.