A artista visual Jamile Menezes, natural de Valença-BA, esteve no no Museo Infantil de Oaxaca – México

para apresentar seu livro “As Escolas de Joana”, criado como trabalho de conclusão do curso de Artes

Visuais da UFRB, e o espetáculo de contação de histórias “Baú

encantado de memórias”, no final do mês de setembro.

Jamile foi selecionada na segunda chamada do edital de mobilidade

artística e cultural da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia –

Secult BA, através do projeto “MIO 2017 – Semana cultural e artística

para a Infância”, com a curadoria e orientação de Juci Reis / Flotar,

participação de Sirc Heart e registros de Vanessa Bittencourt.

De acordo com a artista: “Foi uma experiência muito enriquecedora,

pois contamos histórias, brincamos e trocamos conhecimentos sobre

nossas culturas, mostrando que a brincadeira não tem fronteiras e a

alegria de ser criança é universal!”

Fotos: Vanessa Bittencourt e Museo Infantil de Oaxaca