A secretaria da Juventude de Cairu marcou presença na reunião preparatória para a realização do Fórum Nacional de Gestores Municipais de Juventude – Aproximando o Diálogo com os Municípios”, que aconteceu na Secretaria Nacional de Juventude (SNJ),em Brasília. Um dos objetivos do encontro promovido pelo Governo Federal é aproximar dos municípios as ações de juventude desenvolvidas pela SNJ. Durante o evento, os gestores municipais foram capacitados para os programas ID Jovem, Estação Juventude e Plano Juventude Viva, todos coordenados pela SNJ. A reunião contou com a presença do Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho, equipe de trabalho e dos consultores dos Estados para oferecerem informações e capacitação sobre os programas abrigados em outras pastas como o Juventude Rural, Idioma sem Fronteiras e Projovem.

Na oportunidade, foram eleitos por voto direto, 5 membros representantes das regiões do Brasil para a comissão de Criação do Fórum Nacional de Gestores Municipais de Juventude, sendo a secretária da Juventude de Cairu a representante da região Nordeste, esta foi a maior bancada de Gestores de Juventude presente na reunião e que também consta no mapeamento realizado pela SNJ até o mês de maio deste ano.

O Fórum Nacional de Gestores Municipais de Juventude será realizado entre os dias 17 e 18 de agosto, n capital federal e contará com a participação de todos os Gestores de Juventude dos municípios que possuem departamentos, coordenações, diretorias, superintendências ou secretarias de Juventude em todo o Brasil.

A diretoria, que trabalhará junto com a Secretaria Nacional de Juventude, é formada pelos representantes das regiões: Maicon Nogueira, do município de Campo Grande / Mato Grosso do Sul: Representante da Região Centro Oeste – Presidente da Comissão;Murilo Ferreira, do município de Porto Nacional / Tocantins: representante da Região Norte – vice-presidente da Comissão;Luana Figueiredo, do município de Cairu / Bahia: representante da Região Nordeste – Primeira Secretária da Comissão.Vitor Diniz, do município de Belo Horizonte / Minas Gerais: representante da Região Sudeste – Segundo Secretário da comissão.Fernando Fernandes, do município de Florianópolis / Santa Catarina representante da Região Sul – Terceiro Secretário da comissão.



Logo após o término do encontro de Gestores Municipais, a reunião foi no Ministério da Educação para tratar da eminente reativação do Projovem Urbano e Projovem Campo Saberes da Terra, ambos programas voltados, respectivamente, para a população jovem urbana e rural /ribeirinhas. A Secretaria de Juventude de Cairu também esteve em audiência com o Secretário Assis Filho, que se comprometeu em atender demandas da Juventude cairuense, fazendo o lançamento do ID Jovem em Cairu com formação dos CRAS em parceria com a Secretaria de Políticas Sociais,além de prestar toda a assessoria e consultoria a recém criada Secretaria voltada ao público juvenil do município.