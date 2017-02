A Secretaria de Saúde de Cairu esteve representada pela secretária Italuana Guimarães e pelo sub-secretário Alex Batista no Seminário de Integração da Gestão na Saúde realizado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems-Ba), que teve início na última terça-feira (07) e prossegue no dia de hoje, em Salvador.

O evento tem por objetivo acolher, orientar e alertar os gestores municipais sobre os aspectos técnicos e administrativos do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia, e contou com as presenças do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, do presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Mauro Junqueira, da presidente do Cosems-Ba, Stela Souza e representantes dos órgãos de controle Estadual e Federal.

O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, apontou que a busca pela eficiência deve ser a meta de todo gestor público, sobretudo, daqueles que atuam na área da saúde. “Em um cenário nacional de grave subfinanciamento, o recurso público é ainda mais escasso. Repensar os fluxos, capacitar os profissionais e investir nas ações que sejam, de fato, resolutivas, é a forma mais adequada de alcançar este objetivo”, afirma Vilas-Boas.

Um dos exemplos de otimização do gasto público são os Consórcios Públicos de Saúde, na qual os entes consorciados rateiam os custos de um serviço, possibilitando simultaneamente, a ampliação e descentralização da assistência, bem como o reequilíbrio financeiro dos municípios. Recentemente, o município de Cairu, junto com o Governo da Bahia e mais onze municípios do Baixo Sul, firmaram consórcio público para construção da policlínica regional e do centro de especialidades odontológicas e farmacêuticas que têm por objetivo ampliar a oferta de serviços de média complexidade e descentralizar a assistência à saúde.

Fonte e Fotos: Ascom Cairu/Divulgação