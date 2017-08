O valenciano Kaio Felippe se tornou bicampeão de ciclismo (categoria sub30) durante etapa única do Campeonato Baiano de Ciclismo, realizada entre os dias 22 e 23 de julho, em Eunápolis-Ba.

No sábado (22), Kaio Felippe venceu a prova de resistência contra-relógio no tempo de 23 minutos em um percurso de 16 km. No domingo (23), Kaio conquistou foi o vice-campeão da prova de estrada, num percurso de 96 km com muitas subidas, onde vários atletas não completaram a prova devido a cãibras do difícil percurso.

O atleta tem o patrocínio do FazAtleta, programa do Governo do Estado da Bahia e do Supermercado Doce Preço. Para esta competição, Kaio contou com o apoio da Associação dos Ciclistas de Valença – Associva, do Supermercado Mega Mix, de Durval Sarmento e Adenilson Furo.