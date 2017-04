Antecipação: Segundo remessa do FGTS poderá ser sacada no sábado (08)

Caixa antecipou os saques de FGTS para nascidos em março, abril e maio

A Caixa antecipou a data de início dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para os nascidos nos meses de março, abril e maio da segunda-feira, 10 de abril, para este sábado, dia 8.

O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que divulgou ainda que os saques da primeira fase do programa foram maiores que o esperado e 85% dos recursos já foram retirados.

Segundo o presidente do banco, os saques começarão no sábado para 7,7 milhões de trabalhadores que têm R$ 11,2 bilhões a receber em contas inativas. Desse universo de brasileiros, 2,3 milhões receberão automaticamente o dinheiro em conta corrente ou poupança por já terem relacionamento bancário com a Caixa. Esse grupo receberá crédito de R$ 2,9 bilhões no próprio sábado, dia 8.

“Será uma oportunidade para diversas situações para o trabalhador usar o dinheiro”, disse o presidente da Caixa, ao citar que em seguida haverá o feriado de Sexta-feira Santa.

Os saques no sábado acontecerão em 2,1 mil agências em todo o Brasil – que funcionarão das 9 horas às 15 horas – e outras 200 agências terão plantão com funcionários no autoatendimento.

Na primeira fase, 1,8 mil pontos de atendimento abriram no sábado. Na segunda, terça e quarta-feira seguintes, as agências abrirão duas horas mais cedo.

Occhi também anunciou que 85% do dinheiro liberado na primeira fase – para os nascidos entre janeiro e fevereiro – já foi sacado com poucas semanas do programa. Mesmo com o prazo final para o saque desse grupo terminar apenas em junho, os saques já superaram a previsão original do banco, de saque de 80% do dinheiro.

Ao todo, 4,807 milhões de trabalhadores sacaram R$ 5,935 bilhões, conforme dados até a segunda-feira, dia 3. “Com menos de 30 dias, é um índice impressionante”, disse Occhi.

Informações retiradas do Estadão