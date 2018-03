O Baba dos Sessentões, idealizado pelo Defensor Público, Dr. Carlos Vasconcelos Maia Filho, é uma iniciativa de alguns amantes do futebol, que, a partir dos sessenta anos descobriram que a idade avançada traz limitações à prática do esporte, mas não o impedimento de praticá-lo, bastando, então, a devida adequação.

Atualmente, mais de trinta Sessentões participam do baba. Destaque especial para Liguinho (74 anos de idade), Sarapuí (72) e D’ Beto (71).

Para participar do Baba dos Sessentões é necessário ter completado 60 anos de idade, obediência às regras do futebol e ao regulamento do baba. Aconselha-se ainda, consultar um médico.

O Baba dos Sessentões está de portas abertas, pois sempre, um boleiro está completando sessenta anos de idade. São bem vindos todos aqueles que ainda não completaram a melhor idade (60 anos), mas que queiram se divertir e aplaudir.

O Baba dos Sessentões é a maior sensação do futebol da Bahia.

Evento: Baba dos Sessentões

Local: Clube Bola Cheia – Bairro do Novo Horizonte, próximo a Delegacia de Dia: Aos sábados

Polícia.

Horário: 16 horas