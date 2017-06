O distrito cairuense do Galeão mantém viva a tradição do São João em família. Crianças brincando na rua e adultos na porta de casa recebendo parentes e amigos para saborear um licor acompanhado das muitas comidas típicas, tudo isso ao som de muito forró. Esse é o clima que predomina no São João do Galeão, já conhecido em toda a região pela hospitalidade do seu povo. Muitos cairuenses que moram em outras cidades também aproveitam a oportunidade para rever os parentes e matar saudades da terra natal.

Este ano, a festa organizada pela Prefeitura de Cairu contou com apoio do Governo do Estado, através da Bahiatursa e Secretaria de Turismo. O forró das bandas Gatinha Manhosa, Cacala & Rachel, Kart Love e Dois Amores colocou todo mundo para dançar agarradinho. Os dois dias de festas também foram marcados por apresentações de quadrilhas e de dança.

O prefeito Fernando Brito participou dos festejos acompanhado de comitiva e destacou a importância da preservação das tradições do São João. ” Galeão é um dos poucos lugares que mantêm o espírito do autêntico São João do interior vivo, a festa é voltada para família e os amigos, a alegria e o acolhimento da população tornam o São João daqui único e especial. Graças ao apoio do Governo do Estado podemos ajudar a continuar a tradição este ano trazendo atrações que valorizam verdadeiramente o forró”, destacou Brito.

Ascom/Cairu/BA