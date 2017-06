Cairu realiza Copa Talentos do Nordeste de Futebol de Base

O Município de Cairu sediará a partir deste domingo (25) até o próximo dia 2 de Julho a primeira Copa Cairu Talentos do Nordeste de Futebol de Base. O importante torneio, que tem como objetivo principal a revelação de jovens talentos, realizará dezenas de jogos nas categorias Mirim (sub-13), Infantil (sub-15) e Juvenil (sub-17), com a participação das equipes Real Bahia, SS Jequitibá, Internacional, Chute Inicial, Meninos de Ouro, Boca Juniors, Renascer e Seleção de Cairu. Diversos observadores de times profissionais farão uma grande peneira de jogadores para encaminhá-los às divisões de base de expressivas equipes do cenário nacional.

A competição será disputada na Arena Cajazeira, em Cairu (Sede), e conta com inscrições já garantidas de centenas de jovens atletas do futebol de base. Hoje (25/06) às 9 horas foi realizado o congresso técnico na Câmara Municipal de Cairu e às 13 horas o desfile das equipes inscritas, com saída da praça Teixeira de Freitas (Cais) para a Arena Cajazeira, onde acontecerá a solenidade de abertura oficial da copa.

A Copa Cairu Talentos do Nordeste de Futebol de Base é uma produção da SS Jequitibá, com apoio total da Prefeitura de Cairu, através das secretarias municipais da Juventude, Políticas Sociais (superintendência de Esportes), Educação, Cultura, Turismo e Saúde.

Ascom/Cairu