“Vista sua fantasia e caia na folia”, é com esse convite que a Prefeitura de Cairu, por meio da secretaria de Juventude convida os jovens foliões a participarem de uma programação especial, que tem início neste sábado, a partir das 16 horas, em frente a Igreja Católica da Gamboa. As atividades são parte da programação do Carnagamboa, tradicional carnaval de Cairu.

Confira a programação:

Aulão de dança

Roda de conversa

Dj Russel

Sorteio de brindes

Atividade física

Apresentação de grupos locais