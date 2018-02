Com o patrocínio da Bahiatursa, órgão vinculado à secretaria de Turismo do estado da Bahia, a prefeitura de Cairu realiza de 10 a 13 de fevereiro, o Carnagamboa. O evento que já faz parte do calendário municipal teve a sua grade de atrações divulgadas nesta quarta-feira (7). Confira as atrações dos quatro dias de folia.

Sábado (10)

– Nea Anjos,

– Banda Pirilampo

– Ramon e Mandyola

Domingo (11)

– Gisa Lopes e Bahiano e Cia

– Banda K

– Sinho Bernardo e Batucada

– Leo Oliveira

– Danilo Sori

– Pedro Henrique e Luziel

Segunda-feira (12)

– Banda Karamba na Kara

– Banda Sintonia VIP

– Banda Sky Hoots

– Banda Sakulejo

– Daiane Félix

Terça-feira (13)

– Beto Amazonas

– Mara Ribeiro

– Banda Boneco’s.