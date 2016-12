A secretaria do Planejamento e Desenvolvimento de Valença está convidando as pessoas a seguir relacionadas para que compareçam até às 11 horas desta sexta-feira, dia 30, no setor de Contratos da Prefeitura, a fim assinarem seus respectivos contratos de aluguel social, do programa Viver Melhor.

– Kátia dos Santos Paus

– Maria Olga dos Santos Gomes

– Marilza Xavier de Andrade

– Manoel de Jesus Santos

– Edileuza de Jesus Dias