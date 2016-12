Faleceu na noite deste domingo (25), O policial Rogério Souza da Silva. Rogério foi surpreendido por disparos de arma de fogo, no bairro do Tento em Valença-BA, por volta das 23h, foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos. Também estava no local o policial João Feitosa, que foi atingido, socorrido no Pronto Socorro de Valença e transferido para o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus-BA.

33ª CIPM.

Foto: Reprodução facebook