Aula acontece no dia 06 de novembro, às 13h, e é restrita para estudantes de Engenharia Química e de Alimentos

Estudantes de Engenharia Química e de Alimentos podem se matricular em um curso gratuito de produção de cerveja artesanal. A aula será ministrada no dia 06 de novembro, às 13h, no auditório da sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), na Rua Professor Aluísio de Carvalho Filho, nº 402, Engenho Velho de Brotas.

As inscrições devem ser feitas até o dia 06 de novembro, às 10h, pelo email pec@creaba.org.br e conter nome completo, telefone e email. Serão oferecidas 30 vagas para a capacitação, restritas a estudantes de Engenharia Química e de Alimentos das instituições no Crea-BA. Para participar do curso será obrigatória a apresentação do comprovante de matrícula no dia da aula.

Engenheiro Premium

O curso será ministrado pelo conselheiro do Crea-BA Engenheiro Químico Luís Felipe Freitas, que também é sommelier e cervejeiro artesanal. A capacitação abordará o processo cervejeiro e os mecanismos para obter sua própria cerveja em casa, técnicas de degustação e principais defeitos de uma cerveja sob a ótica prática e teórica.

A iniciativa faz parte das ações do I Concurso Engenheiro Premium, realizado pela Câmara Especializada de Engenharia Química do Crea-BA. Porém, para participar do curso não é necessário estar inscrito na disputa.

O certame premiará as três melhores cervejas produzidas por estudantes dos cursos de Engenharia Química e de Alimentos. A instituição de ensino campeã receberá um equipamento Mec Bier Hobby com capacidade para 30 litros.

Ascom/ Crea-BA