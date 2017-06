Rússia e Nova Zelândia abrem o torneio de preparação para a Copa de 2018

A pouco menos de um ano para a Copa do Mundo da Rússia, o maior país do mundo dá o pontapé inicial à Copa das Confederações, torneio de preparação para o maior evento do futebol. Os donos da casa vão enfrentar a Nova Zelândia. A rodada deste sábado também é marcada por jogos do Brasileirão. Confira.

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Rússia x Nova Zelândia – 12h

CAMPEONATO BRASILEIRO

Atlético-GO x Atlético-PR – 16h

Vasco x Avaí – 19h

Santos x Ponte Preta – 21h

Foto:© Kai Pfaffenbach/Reuters