Em encontro, Prefeitura e Casa do Empresário acertam detalhes do São João de Valença

O prefeito Ricardo Moura e o secretário municipal de Indústria e Comércio, Paulo Martins, se reuniram na manhã da última terça-feira (02), na Casa do Empresário de Valença com os representantes Ademir Costa – Associação Comercial e Empresarial (ACE), Osni Melgaço – Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Antônio Machado – Sindicato do Comércio Varejista de Valença (SINCOMVAL), para acertar os detalhes da festa de São João. Pelo terceiro ano consecutivo, a ACE, a CDL e o SINCOMVAL firmam essa parceria forte com a Prefeitura Municipal de Valença.

A reunião teve o propósito de estreitar ainda mais a relação entre a administração municipal e o empresariado local. Na ocasião, o prefeito se colocou à disposição do seguimento empresarial para atender as demandas dentro do possível. Na oportunidade, o presidente da ACE, Ademir Costa, falou da importância da festa de São João como indutora de vendas e geração de empregos, que ajuda a reforçar os caixas das empresas, evitando novas demissões. “Com a festa o comércio é fortalecido”.

