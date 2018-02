Fiscais de Morro de São Paulo passam a contar com rádios comunicadores

A rotina de fiscalização realizadas pelas secretarias de Administração Especial do Morro de São Paulo, Desenvolvimento Sustentável e Turismo ficarão mais ágeis a partir desta segunda-feira (05). Os fiscais das secretarias, responsáveis tanto pela fiscalização ambiental como das atividades ligadas ao turismo, estarão a partir de agora munidos de rádios comunicadores de longo alcance.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Sustentável, Fabiana Pacheco, a compra dos aparelhos é fruto de uma condicionante ambiental aplicada sobre uma licença ambiental no segundo semestre de 2017. ” Revertemos o valor da condicionante para compra dos aparelhos que nos ajudarão a intensificar mais ainda as fiscalizações em nosso município”, frisou a secretária.

A atuação da secretaria de Desenvolvimento Sustentável é bastante ampla, cabendo a ela fiscalizar a emissão de poluição sonora e das medidas de incêndio e pânico dos estabelecimentos comerciais, coibir a pesca predatória e o desmatamento ilegal, garantir a preservação dos manguezais, o ordenamento das praias, além da emissão de licenciamento ambiental.

Na oportunidade, os fiscais também receberam bonés para auxiliar na proteção ao sol e facilitar na identificação.

Ascom/Cairu