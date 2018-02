O dia 02 de fevereiro foi marcado por diversas manifestações religiosas e culturais nas ilhas do município- arquipélago de Cairu. Os adeptos das religiões de matrizes africanas homenagearam a Mãe D’água com saudações especiais, mantendo viva a devoção e a tradição de cultuar a divindade que de acordo com suas crenças seria a ancestral dos primeiros orixás a habitarem a terra.

Em Morro de São Paulo, as celebrações foram coordenadas por Pai Jai e reuniram dezenas de baianas e filhos de santo em um belo cortejo até a ponte para entrega do presente à Rainha do Mar. Já em Boipeba, Dona Neide Magalhães promoveu por mais um ano a festa que é fruto de sua devoção desde a década de 1970 à Iemanjá. No Galeão, Pery juntamente com o Babalorixá Alex de Arganju organizaram as celebrações na comunidade quilombola do Galeão. As manifestações contaram com o apoio da Prefeitura de Cairu.

Um ponto importante para se destacar nos festejos foi a orientação dos organizadores para que fossem lançados ao mar apenas flores e oferendas feitas a base de produtos biodegradáveis, buscando assim conscientizar a comunidade para preservação do meio ambiente marinho.

Ascom/Cairu