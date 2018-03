O projeto da UATI – Universidade Aberta à Terceira Idade – turma da extensão do polo, em Ituberá, realizou no último dia 03 de março a formatura dos estudantes que participaram das atividades durante 2017. Momento marcado por muita emoção, foi a realização de um sonho para muitos, e a demonstração de que a inserção da Universidade junto à comunidade rende excelentes resultados.

O retorno à comunidade externa faz parte dos pilares da Universidade, que é Ensino, Pesquisa e Extensão. Este projeto encontrou muita receptividade em Ituberá e leva qualidade de vida aos alunos.

O QUE É UATI

É um programa de extensão universitária que atende a pessoas de ambos os sexos, de qualquer nível sócio educacional, cuja faixa etária seja igual ou superior a 60 anos. Visa proporcionar ao público-alvo a oportunidade de frequentar a Universidade em atividades de extensão com vistas à sua formação continuada; oferecer aos idosos espaços para o exercício da livre expressão de suas potencialidades artísticas e culturais; desenvolver atividades que estimulem a atuação social dos idosos; preparar os alunos para assumirem seu processo de envelhecimento, resgatando a autoconfiança e autoestima, através de uma formação teórico-prática.

O PROJETO NO CAMPUS XV

O projeto da Pró Reitoria de Extensão – PROEX (Valença) em parceria com a prefeitura, é coordenado pela pedagoga Isabel Cristina e atende em Ituberá cerca de 70 alunos desde 2016. Oferece aulas de Nutrição e Saúde, Direitos da Pessoa Idosa, Informática, Fotografia e Produção de Vídeos, Artes Manuais e Expressão Corporal.

As aulas e palestras são ministradas por voluntários três vezes por semana, em ambiente climatizado e é servido também um lanche.

CERIMÔNIA DE FORMATURA

Estiveram presentes na cerimônia a Prefeira de Ituberá, Iramar Costa, o vice prefeito Neto Baé, vereadores, secretários, assessores, diversos colaboradores da Gestão Municipal, e o professor Amândio Barbosa, representando Rosa Amélia, diretora da UNEB Valença.

O artista Robert Lucas, participante do The Voice Kids, fez uma bela apresentação que encantou os convidados e formandos. Foi prestada uma homenagem à ex-aluna Renilda Nascimento, falecida em setembro de 2017.

Para o professor José Amândio, representar a UNEB Campus XV neste momento foi muito gratificante. “Estar neste momento representando a UNEB me trouxe satisfação e alegria” comentou.

Para garantir a cerimônia, foram feitas diversas parcerias com a comunidade, os filhos dos formandos e os instrutores. Durante todo o ano, a equipe demonstrou afinidade, carinho e cuidado com cada aluno que participa do projeto.

A coordenadora do projeto, Isabel Cristina, resume a sensação deste momento “A UATI é um retorno que trago ao município, pois sou desta cidade e minha formação Universitária teve apoio daqui. Me sinto honrada, orgulhosa e feliz por fazer parte deste projeto e conseguir fazer a primeira turma do DEDC Campus XV no meu município”.

Ainda emocionada, ela ressalta a importância do trabalho dos voluntários: “Os instrutores e palestrantes se preocupam com cada aluno. Eles possuem a sensibilidade de atender essa parcela da sociedade nos mínimos detalhes, até a lente dos óculos eles limpam”, diz.

NOVA TURMA

Com a repercussão da formatura, novos alunos se interessaram e querem participar do projeto em 2018. A divulgação nas redes sociais mostrou o trabalho até para parentes dos formandos que estão no Japão. A alegria contagiante da turma demonstrou a importância do trabalho desenvolvido, consolidando a credibilidade da UNEB enquanto instituição na região.

A aula inaugural será dia 13 de março às 14:00h na Av. Duque de Caxias, no Salão da Secretária de Educação.

Contato / Informações Ascom Valença 3641-0599 (Beatriz)