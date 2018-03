O escritor, médico e rotariano Alfredo Gonçalves de Lima Neto tomou posse na Academia Brasileira Rotária de Letras ocupando a Cadeira de nº 13. Como seu patrono foi designado o valenciano Gerson Muniz Ferreira, ex-governador do Distrito 4550, que faleceu em 2015.

A Academia Brasileira Rotária de Letras, seção Bahia (ABROL-BA) realizou na última quarta-feira, 07, em Salvador, a solenidade de abertura do Ano Acadêmico, ocasião em que foram empossados os membros do Conselho Consultivo da academia e novos acadêmicos titulares, dentre eles, o escritor Alfredo Gonçalves de Lima Neto, membro do Rotary Club de Valença. Parentes, amigos e companheiros de clube prestigiaram a posse do representante valenciano.

A solenidade contou com a presença do presidente da ABROL-BA, o acadêmico Geraldo Leite; do representante da ABROL nacional, Japer Padrão; do governador do Rotary Distrito 4550, Henrique Gonçalves Trindade; da governadora eleita (2018/2019) do distrito 4550, Anaci Bispo Paim e do rotariano Fernando Torres que na mesa solene representou os demais clubes rotarianos do estado.

Durante a cerimônia, a ABROL homenageou o rotariano Antônio Walter dos Santos Pinheiro com o título de membro honorário da academia. Já o rotariano Edimilson, foi condecorado com o título de benfeitor da ABROL por suas importantes colaborações.

Foram empossados no Conselho Consultivo da ABROL, governadores distritais. O governador Henrique Gonçalves Trindade tomou posse como presidente do Conselho, que tem ainda como membros: Luís Augusto Freitas Conceição, Anaci Bispo Paim, Artur Sampaio, Benedito Ribeiro, Paulo Roberto Leite e Durval Olivier.

Logo após, foi a vez da ABROL dar posse aos seus novos acadêmicos titulares. Além de Alfredo Gonçalves de Lima Neto, também se tornaram imortais os rotarianos Jayme Baleeiro Neto (Bahia), José Boa Sorte Farias (Feira Novo Horizonte), Otacílio Torres Vilas Boas (Bahia Norte) e Terezinha Teixeira Santos (Guanambi). O juramento foi proferido por Jayme Baleeiro.

Em seu pronunciamento representando os confrades recém-empossados, Baleeiro reforçou o compromisso dos acadêmicos com os objetivos da ABROL. “Congregar rotarianos e rotarianas para promover a cultura, estimular e desenvolver estudos e produção literária, artística e sociocultural sobre Rotary, seus objetivos, serviços, vultos, e seus exemplos; Contribuir por todos os meios ao seu alcance para construir, reconstruir e preservar a Memória e a História de Rotary; Empenhar-se na valorização crescente do idioma português, no Brasil e fora dele; Organizar o acervo documental contendo biografias, artigos, fotos, trabalhos, publicações sobre Rotary, rotarianos, rotarianas e familiares, e suas ações no Estado; Manter intercâmbio com entidades congêneres”, citou.

Foi o acadêmico Jayme quem também apresentou o patrono da cadeira nº 13, ocupada pelo rotariano de Valença. “Gérson Muniz Ferreira, patrono de Alfredo Gonçalves de Lima Neto nasceu em Valença em 1931 e faleceu em Salvador em 2015. Foi fundador do Rotary Club de Valença em 85 e governador do distrito 4550 em 1997-98. Por três vezes foi presidente do Rotary Valença. Exerceu vários mandatos como vereador e era empresário do setor agrícola”, contou.

Alfredo Gonçalves possui um vasto trabalho literário, tendo já lançado 14 livros. Também é membro da Academia Valenciana de Educação, Letras e Artes (AVELA) e da Academia de Letras do Recôncavo (ALER), autor de 14 livros lançados. “Tem expressiva bagagem cultural”, disse Jayme referindo-se ao confrade.

O mais novo acadêmico da ABROL, único representante de Valença na instituição rotariana, falou com exclusividade para o Jornal Valença Agora, sobre a honraria concedida através do Rotary Club de Valença. “É um momento marcante e ímpar pra mim porque fui indicado pelo nosso clube, o Rotary Club de Valença e fui aprovado pelos acadêmicos de Salvador e hoje, eu sou o único representante de Valença, cidade que eu adotei e me adotou. Com muita honra eu quero trazer não somente o nome da cidade, mas fazer aqui um trabalho para que as pessoas lembrem que Valença tem um Rotary Club pujante, um clube atuante, e que vai a cada dia crescer mais. Espero somar e levar o nome da cidade aonde ela bem merece”, destacou.

O rotariano aproveitou para agradecer o trabalho do Jornal Valença Agora em prol da cultura e da literatura. “O Valença Agora tem uma importância muito grande na divulgação dos meus trabalhos, tem um papel muito forte de incentivar a cultura, a arte e a literatura, não somente de Valença, mas do Baixo Sul”, afirmou.

Os acadêmicos foram parabenizados pelo presidente da ABROL-BA, Geraldo Leite e pelo governador do distrito 4550, Henrique Trindade. O acadêmico Geraldo falou em “renovação das energias” da ABROL e homenageou as mulheres pela semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Henrique Trindade deixou um abraço fraterno e desejou sucesso aos empossados.

Japer Padrão, representante da presidência da ABROL nacional considerou a unidade da academia na Bahia, um exemplo para todo o país. “Estar aqui hoje é um presente, saiu daqui como um admirador do que vocês estão fazendo, e levo à ABROL nacional o exemplo do que nós podemos fazer admirando o trabalho dos senhores e das senhoras. Vocês são filhos pródigos que nos ensinam muito. Parabéns a todos vocês”, exaltou.

“A academia é um esforço pra preservação da memória do que os rotarianos vêm fazendo pela sociedade e, portanto, ter um representante da cidade de Valença dentro da academia, significa perenizar a história do que os rotarianos de Valença fizeram em favor da humanidade”, avaliou Padrão sobre a importância do Rotary de Valença ter representante na ABROL. Ainda sobre a relevância do ato, o acadêmico disse: “Se uma sociedade não conhece sua história, as novas gerações vão ter que criar essa história, mas se elas reconhecem o que foi feito por gerações anteriores elas partem desse patamar para uma nova fase de evolução. É esta contribuição que pode ser dada. Valença tem história, a sociedade reconhece a história que os rotarianos deram de contribuição na cidade de Valença, as novas gerações conhecendo essa história podem avançar por esse trampolim fazendo o desenvolvimento da sociedade local”, salientou.

Entre os vários amigos que prestigiaram Alfredo, estava presente o desembargador Ivanilton Silva, cidadão valenciano. “Valença é uma terra de tradições, uma terra de muitos intelectuais como Dr. Mustafá Rosemberg e a professora Macária. Hoje para mim é motivo de muito orgulho, de muita satisfação participar desse evento aplaudindo o ingresso de Dr. Alfredo – uma das intelectualidades da nossa querida Valença – na ABROL, academia de homens ilustres da Bahia”, ressaltou o magistrado.

O médico Mustafá Rosemberg, amigo das letras e de profissão, exaltou a conquista do colega Alfredo. “As possibilidades que ele começa a ter para concluir o curso dele, brilhante como tem sido com o grau de doutor. Oxalá, ele enfrente essa batalha. É muito promissor e muito bom, e não falta interesse nele pra isso”, comentou.

solenidade, destacou a importância do clube fazer parte da academia. “A posse de Alfredo honra muito o Rotary Club de Valença. Nós todos trabalhamos por isso, ele se dedicou bastante. É uma grande realização do Rotary Club de Valença pensando na importância dessa cadeira que Alfredo, com todo o seu mérito ocupa, e nós o acompanhamos nessa alegria e nesse momento tão importante”, disse.

ABROL BAHIA – DISTRITO 4550

Teve início da sua implantação a partir da posse dos seus primeiros integrantes na ACADEMIA NACIONAL, constituída dos Rotarianos Acadêmicos Geraldo Leite, Anaci Bispo Paim e Astor de Castro Pessoa. Fundada em 26 de agosto de 2016 é uma Associação Civil Cultural, sem fins lucrativos, com prazo de duração por tempo indeterminado com sede e foro na cidade de Salvador/ BA.

Fotos: Jornal Valença Agora