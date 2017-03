A Praia do Guaibim foi palco de mais uma edição do Guaibim Moto Fest, encontro de motociclistas de várias partes do Brasil, reunidos e se confraternizando em uma das praias mais belas da Costa do Dendê. Os amantes das duas rodas puderam desfrutar das belezas naturais de Valença, assim como da sua rica culinária e de uma programação especial que foi montada para melhor recebe-los.

No encontro, motociclistas de diversos Estados trocaram experiências e informações sobre motos e apresentaram as suas ‘máquinas’. Cada uma com a sua peculiaridade que encantou o público que lotou os três dias de evento. O Guaibim Moto Fest teve início na sexta-feira (24/03) e terminou neste domingo (26/03). Erick Júnior, que veio de Salvador, garantiu que a impressão foi a melhor possível. “A cidade é muito agradável e o evento foi muito bem organizado. Espero voltar em outras edições”, disse o motociclista.

“Sinto-me extremamente honrado e feliz por receber e apoiar este evento tão importante para o turismo da nossa cidade. E este ano recebemos um grande público, superando anos anteriores. Tivemos 100% de ocupação hoteleira”, frisou o Prefeito de Valença, Ricardo Moura. Estiveram presentes secretários municipais de Governo, vereadores, grandes empresários, uma média de 50 moto clubes e centenas de motociclistas independentes de todo o país. O evento teve como organizadora Daniela Teixeira e total apoio da Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Turismo.

Contou com a apresentação de várias bandas, como: Diana Marinho, Os Indecorosos, Banda Time e Covermind. Artistas que agitaram o público, relembrando sucessos que marcaram o Rock in Roll. Várias empresas também participaram com stands de vendas no local do evento, a exemplo da Brione Veículos e Consórcios Honda.

