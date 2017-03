O único município-arquipélago do Brasil tem, instituído por lei, março como o mês de “Celebração da Cultura do Movimento Evangélico”, unindo cristãos de todas as ilhas em congraçamentos de Louvor e Adoração a Deus.

Praticando a Unidade em Cristo, o III Celebra Cairu foi realizado neste sábado (25), na Sede do Município, com o lema “A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes” (Neemias 8.10). Pelo terceiro ano consecutivo, o encontro arrastou uma grande massa Louvando Cristo pelas ruas, com o show da cantora Mackeline, além das pregações em locais estratégicos da cidade, culminando com a apresentação da banda Som & Louvor, na Praça Teixeira de Freitas, em frente ao Cais.

O Celebra Cairu, que tem o apoio da prefeitura, é o ponto máximo do mês de Celebração da Cultura Evangélica. O evento contou com as presenças do prefeito Fernando Brito, primeira-dama Adriana Brito, vários secretários municipais e dos vereadores Abdon Ché (presidente da Câmara) e Ivan de Gerino.

Da Assessoria da Prefeitura de Cairu

Fotos: Elton Andrade