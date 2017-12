O evento foi cercado da “Energia Natalina” e driblando todas as adversidades o “Papai Noel 2017”, superou todas as expectativas. Uma produção relâmpago que uniu a credibilidade da ASCD (Associação de Surf da Costa do Dendê) junto a um “poll” de empresas locais, somado ao apoio da Prefeitura Municipal de Valença.

E então a “Magia do Natal” continuou com a confirmação do “Swell”, depois do “flat” de quarta e quinta, já melhorando na sexta e então ao amanhecer do sábado do evento incrivelmente e inacreditável ondinhas perfeitas de até um metro, mas assim parecendo uma pintura, (minutos antes de começar Adriano Cambut numa esquerda de mais de oito manobras!). Nesta condição entra no mar a categoria Pro-Am e o “show” começou forte, na sequencia as Categorias Máster, Junior e Infantil com ondas muito boas, altos “scores” em sequência alternando os resultados do início ao fim das baterias.

O mutirão de Limpeza foi outo ponto que promovido em parceria com o projeto ECOASV foi excelente e eficaz. O ambiente do evento e toda extensão do “point” ficaram realmente limpos.

A arrecadação dos alimentos também foi um grande sucesso e fica estendida até esta quarta (13/12) dia da entrega.

A comissão técnica foi formada por uma equipe mista de experientes da ASCD, ASV, ASI e mais a participação de Carlão Moraes, com a total segurança que rendeu um trabalho justo e impecável.

“A competição fui muito intensa, eu mesmo corri quatro baterias e em todas não parei no “out-side”, era uma onda atrás da outra, ufhaaa… “Pau-Viola”, parabéns a todos os atletas surfaram muito…” comenta Dalmo Meireles.

Jadson Santana, atleta da Associação de Surf de Itapuã, totalmente adaptado as ondinhas, volta a competir na Costa do Dendê, comprova sua excelente fase, supera os grandes da ASCD e vence a Pro-Am na Praia do Taquary, Guaibim, Valença. Levou uma prancha Dynamic Style, troféu e uma premiação em dinheiro.

Na categoria Junior Thiago Santos, grande representante da região no Circuito Estadual, não deu chances e papou a segunda Pranchinha Dynamic Style mais kits e seu troféu de Campeão. Em segundo ficou Luamar Bispo, outro talento da ASItapuã que voltou forte às competições. Destaque também para Samuel Pereira e Marlon Cesar, atletas de Valença que estão se esforçando bastante.

Infantil, Albert Sarmento mesmo chegando em cima da hora, foi lá esuperou o grande Maui Sousa, os irmãos Nunes e venceu a etapa.

A Master como sempre muito forte, disputa de gerações de Mestres, na final Marcos Ribeiro (local do Guaibim) superou Val Paredão da ASItapuã, ficaram em 3º e 4° respectivamente, agora o duelo entre o professor Eric Guimarães e o eterno competidor Dalmo Meireles, foi mais uma troca de “scores” do início ao fim, na vantagem e no detalhe de uma esquerda com duas manobras sólidas de “back-side” Vence a “Resistência do Surf” Dalmo Meireles.

A entrega de prêmios aconteceu na Pizzaria do Ziggy.

Classificação

Pro-Am:

1º Jadson Santana

2º Adriano Cambut

3º Demi Brasil

4º Thiago santos

Master:

1º Dalmo Meireles

2º Eric Guimarães

3º Marcos Ribeiro

4º Val Parede

Junior:

1º Thiago santos

2º Luamar Bispo

3º Samuel Pereira

4º Marlon Cesar