Durante rondas realizadas pelo PETO Bravo da Polícia Militar no Loteamento Pôr do Sol, em Valença, nesta quarta-feira (7), os policiais avistaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta. A Guarnição procedeu com abordagem e busca pessoal nos indivíduos identificados como, Jones Souza dos Santos de 21 anos e Ronaldo dos Santos da conceição, 20, que estavam em posse de uma Yamaha YBR 125, placa policial com licença de Santo Antônio de Jesus e o lacre rompido. Ambos não possuíam o documento do veículo.

A PM informou que após consulta, foi constatado que a placa pertence a outro veículo. Os indivíduos disseram ter comprado a moto na mão de um homem que reside em Jequiriça, zona rural de Valença. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indivíduos, que resistiram, sendo necessário o uso da força e algema para contê-los. Foram conduzidos e apresentados, juntamente com o veículo apreendido, na Delegacia de Polícia Territorial de Valença, onde foram tomadas as medidas necessárias e cabíveis por parte da Autoridade competente.

Informações da ASCOM/ 33ª CIPM Valença