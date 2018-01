Atividade promovida na última sexta-feira (5), em Valença, consistiu em instruções de como os policiais devem se precaver nos momentos de folga.

Com o objetivo de passar noções e práticas de como os integrantes da 33a Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) devem se precaver nos momentos de folga, foi realizado nesta sexta-feira (5), a Instrução de Sobrevivência Policial, em Valença.

De acordo com o major Alexandre Costa, comandante da 33a CIPM, a atividade teve como instrutor o tenente-coronel Juarez Giffoni, chefe do Centro de Material Bélico da PM. “Foi realizada de forma bastante didática e objetiva, transmitindo ensinamentos essenciais para o dia a dia do policial, tanto na atividade, e, principalmente na sua rotina privada”, explicou o major.

Portar e sacar a arma com mais segurança, posturas de atenção e alerta em locais públicos, e reação a uma situação de risco de forma técnica, foram alguns dos temas tratados com os 60 PMs da unidade. “Nosso objetivo agora é ampliar essa instrução para o restante da tropa, que inclusive demonstrou uma receptividade muito boa”, explicou o major Costa.

Fotos: Divulgação