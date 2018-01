Este é o segundo evento realizado na Arena Itaipava Fest neste verão da Praia de Guaibim. O primeiro foi o Pré-Réveillon no último dia 30.

A Vingadora, Tomaki e Se Futuca Mexe são as atrações do Baile da Vingadora, que acontece no próximo sábado (13), na Arena Itaipava Fest, localizada na orla da Praia de Guaibim, em Valença-BA. O evento é uma realização da Doriva Produções e Eventos, com o patrocínio da Itaipava Costa do Dendê.

A festa começa às 22 horas. Ingressos estão à venda na Sunset, Rio Mar Modas, Impacto Calçados e Panificadora São Félix. Valor: R$ 20,00 (inclusive no cartão de crédito).