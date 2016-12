Cada profissional que atuou em 2014 tem o direito de sacar R$ 880 do PIS/Pasep

Mais de 900 mil trabalhadores brasileiros que exerceram pelo menos dois meses de atividades remuneradas no ano de 2014 têm apenas até o próximo sábado (30) para sacar o abono salarial do PIS/Pasep, correspondente ao valor de um salário mínimo (R$ 880). De acordo com informações do governo federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais são os Estados que têm maior número de saques pendentes. O prazo para fazer o saque nas agências termina na próxima quinta-feira (29). Para aqueles que possuem cartão cidadão com senha, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa e em lotéricas, na sexta-feira (30), dia em que as agências do banco estarão fechadas.

Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador deve acessar o portal do Ministério do Trabalho. Basta inserir CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é a Central de Atendimento Alô Trabalho, que atende pelo número 158 e também dá informações sobre o PIS/Pasep. No total, nos 26 Estados e Distrito Federal, até o último dia 20, faltavam 917.075 saques do abono de 2014. São R$ 802 milhões disponíveis, considerando o valor médio de saque individual, de R$ 874,84. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e o Pasep, aos do setor público. Segundo informações do Ministério do Trabalho, até o início de dezembro, mais de 930 mil pessoas com direito aos recursos ainda não tinham feito o saque. Caso os beneficiários não saquem o dinheiro até a data limite, os valores serão destinados ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Apesar do baixo índice de saques no País durante a extensão do prazo para a retirada, os índices totais estão dentro da média, segundo o governo. Historicamente, o percentual de abonos não sacados oscila de 4% a 5%. No total de abono salarial de 2014, o Ministério do Trabalho aponta que chegou a quase 95% de saques, de um total de 23,5 milhões de trabalhadores identificados com direito ao benefício.

Do R7