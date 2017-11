Faleceu nesta madrugada, 04, em Salvador, o historiador Eduardo Pereira Silva. Natural de Ituberá, Eduardo escrevia semanalmente no Jornal Valença Agora, onde assinava a coluna Matutando, colaborando com o veículo desde 2016. Em seus textos, o escritor enfatizava questões sociais e políticas como a pobreza e o preconceito contra os negros. Considerava-se um porta-voz das minorias.

Eduardo deixa um filho, duas filhas e a esposa Miracir Pereira. Seu corpo será velado hoje à noite no Fórum de Ituberá, cidade em que seu corpo será sepultado às 10 horas deste domingo, 5 de novembro.

O Jornal Valença Agora se solidariza com todos os familiares e amigos de Eduardo nesse momento de perda imensurável. Abaixo nota de pesar.