O S.I.-Setor de Investigação da Polícia Civil de Valença- 5ª COORPIN-Valença-BA, empreendeu diligência nesta madrugada quarta-Feira (27/09) até o Bairro do Tento, imediações do Mangue Seco com o escopo de cumprir Mandado de Prisão Preventiva emitido pelo M.M Juiz de Direito Dr.Humberto Nogueira da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença em desfavor de Caio Pereira dos Santos, conhecido por CAIO , que teria participado do homicídio que vitimou o Soldado da Polícia Militar de Valença, Rogério Souza da Silva ,lotado na 33ª Cia Independente de Polícia Militar -CIPM, fato ocorrido no Bairro do Tento em Dezembro de 2016

Segundo a equipe de Investigação da Polícia Civil, Caio Pereira já estava sendo monitorado ha meses pela Inteligência da 5ª COORPIN-Valença e o mesmo se encontrava fora de Valença, que ao retornar a cidade, foi identificado seu esconderijo e nesta madrugada os Investigadores de Polícia Civil-IPC’s, cercaram a casa onde o individuo estava escondido com sua esposa e uma criança de colo ,onde efetivaram a prisão com êxito.

Fonte: Polícia Civil-5ª COORPIN