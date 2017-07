Praia do Guaibim vai receber 4ª Etapa do Campeonato Baiano de Triathlon

A Federação Baiana de Triathlon (Febatri), entidade máxima do Triathlon na Bahia, inovando em sua nova gestão, realizará a 4ª Etapa do Campeonato Baiano de Triathlon na Praia de Guaibim, em Valença, no dia 20 de agosto deste ano. O evento conta com total apoio do Guaibim Praia Hotel e da Prefeitura Municipal de Valença.

O Triathlon compreende as modalidades de natação, ciclismo e corrida. O modelo de prova para essa etapa é o Sprint Triathlon (750m natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida), com a participação de 200 atletas de diversas regiões da Bahia e em suas categorias de idade, elite, MTB e revezamento. Além dos atletas que irão com suas famílias, cerca de 20 staffs irão trabalhar na operacionalização do evento.

A natação será na praia em frente ao Guaibim Praia Hotel. O ciclismo e a corrida na Av. Taquary, em ambos sentidos, a direita ciclismo e a esquerda corrida. A Febatri já fez a visita técnica no local da prova e todo o levantamento da mesma com medições e aferições necessárias, visando perfeitas condições de segurança para todos.

O evento começa desde a sua montagem, a partir do dia 18 de agosto, quando a equipe da Febatri já estará presente. A realização conta também com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, Salvamar e Clínica Pró Saúde. As inscrições já podem ser feitas pelo aplicativo e ou pelo site Sympla.

Mais informações:

Walter Kraus – 71 99119 6299

Manuela Lereno – 71 98102 5420

Paula Dumet – 71 99984 5369

Dremar Rabelo – 75 99192 8027