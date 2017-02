Nos próximos dias 10 e 11 de março acontecerá no Rio de Janeiro – RJ, o Campeonato Brasileiro de Wrestling, popularmente conhecido como Luta Olímpica. Cada estado terá dois representantes de cada modalidade. Da Bahia, Eric Panterinha almeja seu bicampeonato – foi campeão em 2014 – pela modalidade até 57 kg. Panterinha foi o primeiro baiano a conquistar uma medalha de ouro nesta modalidade no campeonato brasileiro. Em 2015, foi vice-campeão pela mesma competição.

Em seu perfil no facebook, Panterinha demonstra expectativa: “Está chegando mais uma guerra, Campeonato Brasileiro de Wrestling “luta olímpica”. Com fé em Deus iremos subir no lugar mais alto do pódio novamente campeão brasileiro […] com fé em Deus vai dar tudo certo”, escreveu.

Foto: Arquivo Pessoal