SAAE reabre Posto de Atendimento ao Cliente no Distrito do Guaibim no período de Carnaval

O SAAE Valença reabriu nesta terça-feira (21) o Posto de Atendimento ao Cliente do Distrito do Guaibim para funcionar durante o período do Carnaval (de 21/02 a 01/03), visando atender as solicitações de serviços da comunidade. Além do posto, terá também uma equipe de plantão para atender as demandas do Guaibim.

No Posto de Atendimento, o cliente poderá fazer solicitações de serviços, como: 2ª via de conta, ligação nova de água, ligação nova de esgoto, substituição e mudança de caixa, transferência de nome, cancelamento de contas, inspeção técnica e aferição do hidrômetro, religação, revisões e outros.

O posto funciona na Rua do Tamarineiro, s/n Centro – Distrito de Guaibim (anexo a Unidade de Saúde da Família), e o horário de atendimento será das 9h às 15h. É o SAAE trabalhando para melhor atender o município.

Fonte/fotos: Ascom SAAE