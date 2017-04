Podem participar desta chamada propostas artístico-culturais, dos mais variados setores e expressões da cultura, apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) lança a convocatória de Ocupação de Pautas Artístico-Culturais dos Espaços Culturais da SecultBA – Ocupe Seu Espaço, uma seleção que busca impulsionar a difusão, democratizar o acesso, dinamizar os espaços e contribuir para o cumprimento dos objetivos das políticas culturais na dimensão territorial da cultura. Por meio de comissões individuais para cada equipamento, serão montadas agendas para o período de 5 de maio a 31 de agosto de 2017. As inscrições ficam abertas até 16 de abril e são feitas por meio eletrônico, conforme orientações e documentos disponíveis no site www.cultura.ba.gov.br.

Podem participar desta chamada propostas artístico-culturais, dos mais variados setores e expressões da cultura, apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural, que intencionem ocupar as salas principais, anfiteatros, foyers/galerias, áreas externas e salas multiuso de espaços culturais em diversos municípios da Bahia. Em Salvador, são os seguintes espaços: Casa da Música, Centro Cultural Plataforma, Cine-Teatro Solar Boa Vista, Espaço Cultural Alagados e Espaço Xisto Bahia. Em outras cidades da Bahia, participam: Casa de Cultura de Mutuípe, Centro de Cultura de Guanambi, Centro de Cultura ACM (Jequié), Centro de Cultura Adonias Filho (Itabuna), Centro de Cultura Amélio Amorim (Feira de Santana), Centro de Cultura de Alagoinhas, Centro de Cultura de Porto Seguro, Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro), Centro de Cultura Olívia Barradas (Valença), Cine-Teatro Lauro de Freitas e Teatro Dona Canô (Santo Amaro).

“Este chamamento integra uma frente de dinamização dos espaços culturais, que se compromete a refletir sobre sua contribuição para o exercício da cidadania cultural dos baianos. São muitos os desafios da gestão destes equipamentos públicos, mas estamos sistematizando práticas e buscando as saídas necessárias para sua qualificação”, resume Sandro Magalhães, superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura (Sudecult), ao qual a Diretoria de Espaços Culturais (DEC) é vinculada. “O Ocupe Seu Espaço se formata como uma grande campanha que vai agrupar melhorias físicas, de comunicação, de ações institucionais, de participação social. A convocatória é um primeiro resultado e traz avanços na legalidade, na democratização e na transparência do uso destes espaços”, completa Sandro.

As propostas inscritas deverão prever, além de apresentações, ações de mediação e/ou mobilização de público, a serem realizadas durante a ocupação. Teatro, circo, música, dança, artes visuais, artesanato, literatura, audiovisual, videomapping, performances, discotecagem, culturas digitais, economia criativa, culturas populares, culturas identitárias, formação artística e/ou cultural são possibilidades previstas. “Vislumbramos uma rotina de ocupação cada vez mais potente. Estamos investindo para que os espaços se conectem uns aos outros e com o mundo contemporâneo, para que avancem continuamente no cumprimento de sua importância na cadeia produtiva da cultura da Bahia”, explica Maria Marighella, diretora de Espaços Culturais.

COMO FUNCIONA – Atualmente, as demandas de uso das dependências dos espaços culturais são tratadas com os seus coordenadores e coordenadoras, com base em regulamentação e documentos oficiais e públicos, porém com limitações de alcance e de planejamento a médio prazo.

Com a convocatória do Ocupe Seu Espaço, todos os normativos ficam devidamente publicizados em conjunto, com os mesmos princípios e prazos para todos, estipulados a partir dos regulamentos já existentes, sem burocratização. Será possível ter noção do cenário de demandas para um período de quatro meses, o que viabilizará a montagem de uma agenda mais conjeturada, selecionada por uma comissão mista de servidores públicos e representantes da sociedade civil, sob coordenação do(a) gestor(a) do espaço, que continuará mantendo a identidade do local e as suas finalidades.

A avaliação se dará com base no mérito artístico e relevância da proposta artístico-cultural; na viabilidade de execução da proposta; na experiência e qualificação dos profissionais e artistas envolvidos; e na consonância com as políticas culturais. As propostas selecionadas terão desconto de 50% sobre os valores de pauta ou percentual de bilheteria. Não há, no entanto, nenhum outro tipo de apoio financeiro ou repasse de recursos.

As agendas dos espaços serão então organizadas a partir da conciliação das opções de horários, datas e períodos propostos com a disponibilidade de atendimento. “Nossa vontade é de conseguir encaixar todas as propostas que estejam devidamente enquadradas nas regras da convocatória”, esclarece Maria Marighella. Por isso, as propostas selecionadas e não convocadas comporão lista de suplentes e, depois de montada esta agenda resultante da convocatória, todas as demais pautas dos espaços que restarem vazias ficarão abertas à ocupação e tratativas de rotina, para a demanda espontânea de eventos de natureza artístico-cultural ou de outras naturezas.

As inscrições se dão via e-mail conforme orientações e documentos disponíveis no site www.cultura.ba.gov.br.

Mais informações: diretoria.espacos@cultura.ba.gov.br