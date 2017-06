A parada das atividades, decidida em assembleia, seguirá até a próxima sexta-feira (30)

Os servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) iniciaram nesta segunda-feira (26) uma paralisação nos 29 departamentos da instituição.

A parada das atividades, decidida em assembleia extraordinária do dia 06 de junho, seguirá até a próxima sexta-feira (30).

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia (Sintest), a categoria reivindica do Governo do Estado a implementação em folha do pagamento das Progressões funcionais aprovada desde julho do ano passado, bem como as promoções, solicitação de alteração de carga horária de 30 para 40 horas, reajuste salarial e aumento do auxílio alimentação.

Em apoio à paralisação, a diretoria executiva da Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb) informou que fechará os portões dos campi da universidade e solicitou que os professores da universidade ‘respeitem a paralisação dos técnicos’.