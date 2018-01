UNEB divulga o resultado do Vestibular 2018. A relação de candidatos aprovados está disponível no site do processo seletivo.

Neste ano, a universidade oferece 4.069 vagas distribuídas em 145 opções de cursos de graduação presenciais, nos campi de Salvador e outras 23 cidades baianas.

O Boletim de Desempenho do Candidato deverá ser divulgado, a partir da próxima terça-feira (23), no site do Vestibular 2018.

As provas do Vestibular UNEB 2018 foram realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro, em 90 estabelecimentos de ensino baianos, sendo 24 em Salvador e 66 do interior do estado.

Veja resultado do Vestibular UNEB 2018

Informações: CPS – tel. (71) 3117-2352 ou e-mail cps@listas.uneb.br.

Ascom Campus XV