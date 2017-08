O presidente do Gired (Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Juarez Quadros, concede entrevista coletiva nesta terça-feira, (30.08), para falar sobre o desligamento da TV analógica em Salvador (BA) e em mais 19 municípios vizinhos. A entrevista está marcada para as 11 horas, na Gerência Regional da Agência na cidade.

Logo após, Juarez Quadros visitará o Ponto de Distribuição de Kits da Seja Digital, localizado na AG PITUBA (Avenida Paulo VI, 190 Térreo), quando fará a entrega do Kit número 430 mil. No total deverão ser distribuídos cerca de 538 mil kits (antena, conversor e um controle remoto). As famílias cadastradas nos programas sociais do Governo Federal têm direito a receber gratuitamente o kit.

Além de Salvador, mais 19 municípios do estado terão o sistema analógico desligado no próximo mês: Aratuípe, Cairu, Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Terra Nova e Vera Cruz.

COLETIVA À IMPRENSA

Data: 30.08

Horário: 11 horas

Local: Gerência Regional Anatel, Rua Alceu Amoroso Lima, – nº 822, Pituba, Salvador/BA

ENTREGA DO KIT nº 430 mil

Local: AG PITUBA (Avenida Paulo VI, 190 Térreo – Pituba)