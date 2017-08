A Prefeitura do Município de Valença tornou público na última segunda-feira (7) o Edital de Abertura das Inscrições e a realização do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2017, para provimento de pessoal às Funções de Nível Fundamental, Nível Médio, Técnico e Nível Superior, por tempo determinado em Regime Especial de Direto Administrativo – REDA. O processo seletivo será realizado sob a responsabilidade da Associação Instituto de Educação CONSULTEC – AIETEC.

Nesta terça-feira (08), o Edital foi republicado com algumas alterações, entre elas a não exigência de experiência comprovada de 06 meses para a maioria dos cargos. São ofertadas um total de 344 vagas, sendo 10 reservadas para deficientes, nos cargos de Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Escolar, Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Mecânico, Motorista, Office Boy, Operador de Máquina, Pedreiro, Pintor, Salva Mar, Servente, Serviços Gerais, Vigilante, Agente Administrativo, Agente Ambulatorial, Arquivista, Assessor Administrativo, Assessor de Diretoria, Auxiliar Georeferenciamento, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Turmas, Coordenador Técnica, Digitador, Educador Social, Fiscal de Transporte, Estrada e Rodagem, Fiscal Sanitário, Mestre de Obras, Monitor, Oficineiro, Porteiro, Recepcionista, Técnico Ambiental, Técnico de Enfermagem, Técnico em Agroecologia, Técnico em Agropecuária, Técnico em Edificações, Técnico em Nutrição, Analista de Sistemas, Assistente Jurídico, Assistente Social, Coordenador Administrativo, Coordenador de Projetos Sociais, Coordenador de Controle de Gestão, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, entre outros. O salário mensal varia de R$ 937,00 a R$ 6.000,00.

As inscrições serão realizadas no período de 09 a 23 de agosto de 2017, através da internet, no endereço eletrônico: www.aietec.com.br. O Valor da taxa de inscrição será de: R$ 38,50 para as Funções de Nível Fundamental e de Nível Médio/Técnico e de R$ 58,50 para as Funções de Nível Superior, devendo ser pago na data de vencimento do boleto, sob pena de invalidação da inscrição, caso não seja cumprido o prazo mencionado.

Conforme o Edital, a Prova de Conhecimentos será aplicada no dia 24 de setembro de 2017, em locais definidos no Cartão de Convocação a ser disponibilizado única e exclusivamente no site da CONSULTEC – AIETEC.