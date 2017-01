Se no Brasil o ano só começa depois do Carnaval, em Salvador é que o ano só começa mesmo em meados de fevereiro e março. O Carnaval de Salvador é um dos eventos mais badalados e aguardados do Brasil. As festas acontecem por toda a cidade, a folia dura dias e os foliões podem aproveitar festas de todos os gostos e estilos. Muito procurados, os camarotes são opções para quem deseja muita diversão, mas com alguns privilégios. Voltados para o público acima dos 18 anos, a maioria oferece assistência VIP, buffets diferenciados, bebidas e muita, muita música e Axé. Conheça os principais camarotes da cidade e escolha o seu.

CAMAROTE DO NANA

Localizado no circuito Barra-Ondina, o camarote possui dois pisos de varanda com visão privilegiada dos desfiles dos blocos. Estão inclusos buffet com churrascaria, temakeria, hambúrgueres, tábua de frios, salgados e pizzaria e o serviço de bar inclui whisky 8 anos, vodka, cerveja, energético, refrigerante e água. Na praia exclusiva, o folião irá se divertir ao som de bandas e Dj´s. Horário de funcionamento: de quinta a terça-feira, das 18h até 4h da manhã.

Atrações:

Quinta – Harmonia do Samba e Tuca Fernandes; preço: R$ 580 mulheres e R$ 680 homens.

Sexta – Léo Santana e Chiclete com Banana; preço: R$ 660 mulheres e R$ 760 homens.

Sábado – É o Tchan; preço R$ 840 mulheres e R$ 950 homens.

Domingo – Psirico e Jammil; preço R$ 840 mulheres e R$ 950 homens.

Segunda – Bel Marques e Duas Medidas; preço: R$ 860 mulheres e R$ 980 homens.

Terça – Timbalada e Oito7nove4; preço: R$ 760 mulheres e R$ 860 homens.

Preço para todos os dias: R$ 4.310 mulheres e R$ 4.920 homens.

CAMAROTE SKOL BEATS

Há 11 anos, o camarote Skol Beats recebe baianos e turistas. Localizado no circuito Barra-Ondina, no novo Clube Espanhol, o camarote oferece visão para a Baía de Todos os Santos e mirante SuperView, que garante uma ampla visibilidade ao folião dos trios: parada obrigatória dos artistas do Carnaval da Bahia. Serviços de Open Bar, com cerveja Skol, Skol Beats Senses, Skol Beats Spirit, refrigerante, água, Whisky 8 anos e Vodka. Já a praça de alimentação oferece Subway, Oliva Gourmet (massas e doces) e temakis.

Programação:

Quinta – Aviões do Forró e Oito7nove4; preço: R$ 450 mulheres e R$ 550 homens.

Sexta – Bel Marques e Tuca Fernandes; preço: R$ 550 mulheres e R$ 650 homens.

Sábado – Anitta; preço: R$ 500 mulheres e R$ 600 homens.

Domingo – Timbalada e Ju Moraes; preço: preço: R$ 550 mulheres e R$ 660 homens.

Segunda – Harmonia do Samba e Dan Valente; preço: R$ 550 mulheres e R$ 660 homens.

Terça – Léo Santana; preço: R$ 450 mulheres e R$ 550 homens.

Preço para todos os dias: R$ 2.900 mulheres e R$ 3.500 homens.

CAMAROTE SALVADOR 2017

Localizado no Circuito Dodô (Barra/Ondina), a estrutura oferece 72 horas de música, 60 atrações nacionais e internacionais, buffet, palco praia, 2 mirantes, SPA e boate. O camarote funciona de quinta a terça, das 19h às 06h. Atrações:

Quinta – Marília Mendonça, Banda Eva, Vintage Culture, Só Track Boa, Aj Perez e mais. Preço: R$ 990 mulheres e R$ 1.490 homens.

Sexta – Duke umont, Galantis, Luan Santana, Aj Perez e mais. Preço: R$ 1.190 mulheres e R$ 1.690 homens.

Sábado – Afrojack, Timbalada, Aj Perez, Marcelo Cic e mais. Ingressos esgotados.

Domingo – Fedde Le Grand, Aj Perez, Chemical Surf, Future Class e mais. Ingressos esgotados.

Segunda – Dimitri Vegas & Like Mike, Israel Novaes, Aj Perez e mais. Ingressos esgotados.

Terça – Kungs, Vintage Culture, Aj Perez, Illusionize, Samhara, Thiago Mansur e mais. R$ 1.290 mulheres e R$ 1.890 homens.

Para todos os dias: Ingressos esgotados.

CAMAROTE SCHIN AÊ

Localizado no Circuito Barra-Ondina, o camarote Schin está aberto das 17h às 4h, de quinta a terça, e oferece open bar, vista privilegiada.

Atrações:

Quinta – Harmonia do Samba. Preços: R$ 260 mulheres e R$ 300 homens.

Sexta – Léo Santana. Preços: R$ 300 mulheres e R$ 340 homens.

Sábado – Xande de Pilares. Preço: R$ 400 mulheres e R$ 440 homens.

Domingo – Tayrone. Preço: R$ 380 mulheres e R$ 420 homens.

Segunda – Filipe Escandurras. Preço: R$ 380 mulheres e R$ 420 homens.

Terça – Danniel Vieira. Preços: R$ 300 mulheres e R$ 340 homens.

Preço para todos os dias: R$ 1.960 mulheres e R$ 2.150 homens.

CAMAROTE DA CENTRAL

Localizado no Clube Espanhol, com acesso fácil pelo Morro do Gato e pela Av. Oceânica, o camarote da Central oferece open bar com cerveja, refrigerante, água e vodka, e no buffet: pães variados, frios e queijos, pizzas, salgados, massas, sanduíches, hot dog e salada. No camarote vai ter ainda uma praça de alimentação com comidas não inclusas no pacote, que vão oferecer pizza, arroz, massas, pastel, yakisoba, hambúrguer e hot dog.

Atrações: Quinta – Léo Santana. Preços: All inclusive: R$ 320 mulheres e R$ 360 homens. Open Bar: R$ R$ 240 mulheres e R$ 270 homens.

Sexta – Tayrone. Preços: All inclusive: R$ 390 mulheres e R4 430 homens. Open Bar: R$ 280 mulheres e R$ 320 homens. Sábado – Xande de Pilares. Preços:All inclusive: R$ 470 mulheres e R$ 540 homens. Open Bar: R$ 380 mulheres e R$ 430 homens.

Domingo – Danniel Vieira. Preços:All inclusive: R$ 430 mulheres e R$ 470 homens. Open Bar: R$ 330 mulheres e R$ 390 homens.

Segunda – a confirmar. Preços:All inclusive: R$ 430 mulheres e R$ 470 homens. Open Bar: R$ 330 mulheres e R$ 390 homens. Terça – a confirmar. Preços:All inclusive: R$ 350 mulheres e R$ 400 homens. Open Bar: R$ 280 mulheres e R$ 330 homens.

Preços para todo os dias: All inclusive: R$ 2.270 mulheres e R$ 2.530 homens.

Open Bar: R$ 1.740 mulheres e R$ 2.020 homens.

CAMAROTE HARÉM

No nono ano de funcionamento, o camarote harém está localizado no circuito Barra-Ondina e funciona de sexta a terça. As bebidas incluídas são: Bebidas incluídas: cerveja Itaipava, refrigerante, espumante, cachaça com mel e limão, tequila, energético, vinho, vodka e whisky. Atrações:

Sexta – Henrique e Juliano. Preços: R$ 610 mulheres e R$ 770 homens. Sábado – Marília Mendonça. Preços: R$ 820 mulheres e R$ 990 homens.

Domingo – Anitta. Preços: R$ 610 mulheres e R$ 770 homens.

Segunda – Aviões do Forró. Preços: R$ 680 mulheres e R$ 840 homens.

Terça – Wesley Safadão. Preços: R$ 770 mulheres e R$ 990 homens.

Preços para todos os dias: R$ 3.490 mulheres e R$ 4.360 homens.

CAMAROTE CLUB

Da união do Camarote do Reino e do Cerveja e Cia surgiu o Camarote Club, localizado no circuito Barra-Ondina, no Clube Espanhol. O camarote oferece, all Inclusive com buffet com cardápio especial e variado, bebidas premium, dois grandes shows de atrações nacionais por noite, espaço mulher (com salão de beleza, maquiagem, customização e massagem), banheiros climatizados e um mirante com 140 metros de extensão.

Atrações:

Quinta – Thiaguinho e Gabriel Diniz. Preços: R$ 550 mulheres e R$ 650 homens.

Sexta – Wesley Safadão. Preços: R$ 700 mulheres e R$ 900 homens. Sábado – Harmonia do Samba. Preços: R$ 700 mulheres e R$ 900 homens.

Domingo – Aviões do Forró. Preços: R$ 700 mulheres e R$ 900 homens.

Segunda – Timbalada. Preços: R$ 700 mulheres e R$ 900 homens.

Terça – a confirmar. Preços: R$ 600 mulheres e R$ 800 homens.

Preços para todos os dias: R$ 3.750 mulheres e R$ 4.790 homens.

CAMAROTE PLANETA BAND

Em 2017, o camarote Planeta Band comemora 15 anos de existência. Com mais de 20 ambientes, cinema, salão de beleza, customização de abadás, muita visibilidade, “pipoca VIP” (uma área bem próxima da passagem dos blocos), lounge, sala bem estar de massagem e arte terapia. Na opção all inclusive o camarote oferece bebidas e comidas à vontade nos fast foods, bares e restaurantes, com frios, salgados, massas, pratos quentes, frutas, sobremesas e bebidas ilimitadas com whisky 8 anos, vodka importada, espumante nacional, cervejas, refrigerantes e água.

Atrações:

Quinta – Gusttavo Lima. Preços:All inclusive: R$ 370 mulheres e R$ 470 homens. Open Bar: R$ 280 mulheres e R$ 320 homens.

Sexta – Carlinhos Brown. Preços:All inclusive: R$ 510 mulheres e R$ 610 homens. Open Bar: R$ 320 mulheres e R$ 360 homens.

Sábado – Diogo Nogueira. Preços: All inclusive: R$ 510 mulheres e R$ 610 homens. Open Bar: R$ 420 mulheres e R$ 460 homens.

Domingo – Carlinhos Brown. Preços: All inclusive: R$ 470 mulheres e R$ 570 homens. Open Bar: R$ 400 mulheres e R$ 440 homens.

Segunda – Carlinhos Brown. Preços:All inclusive: R$ 470 mulheres e R$ 570 homens. Open Bar: R$ 400 mulheres e R$ 440 homens.

Terça – Harmonia do Samba. Preços: All inclusive: R$ 510 mulheres e R$ 610 homens. Open Bar: R$ 340 mulheres e R$ 380 homens.

Preços para todas as noites: All inclusive: R$ 2.840 mulheres e R$ 3.440 homens. Open Bar: R$ 2.160 mulheres e R$ 2.400 homens.

CAMAROTE OCEANIA

Aberto ao público das 15h às 3h, o camarote está localizado no circuito Barra-Ondina, no Bahia Flat, próximo ao Farol da Barra. Dentre os benefícios estão feijoada, open bar com wisky, vodka, tequila, frozen, energético, cerveja, refrigerante e água.

CAMAROTE VILLA MIX SALVADOR

Localizado no circuito Barra-Ondina, o camarote oferece serviço all inclusive e open bar, com whisky 8 anos, cerveja, refrigerante, vodka, sucos e energéticos, além de pratos variados. Há também salão de beleza e spa, customização de abadás e serviço médico e de segurança. Atrações:

Programação Camarote Villa Mix 2017 Carnaval de Salvador Sexta – Jorge & Mateus, Israel & Rodolffo, JetLag, Humberto & Ronaldo, Avenida Se7e, Jefferson Moraes. Preços: R$ 930,00 mulheres e R$ 1.110,00 homens.

Sábado – Alok, Norman Doray, JetLag, Israel & Rodolffo, Jefferson Moraes, Duas Medidas. Preços: R$ 900 mulheres e R$ 1.020 homens.

Domingo – Luan Santana, Simone & Simaria, EDX, Israel Novaes, Dan Valente. Preços: R$ 900 mulheres e R$ 1.020 homens.

Segunda – Matheus & Kauan, Kaskade, Vinne, Jonas Esticado, Kiko Salli. Preços: R$ 900 mulheres e R$ 1.020 homens.

Terça – Wesley Safadão, Israel Novaes, Klingande, Vinne, Seu Maxixe, É o Tchan. Preços: R$ 930,00 mulheres e R$ 1.110,00 homens.

Preços para todos os dias: R$ 4.299 mulheres e R$ 4.999 homens.

CAMAROTE CASA DA BARRA

O camarote está localizado no no Circuito Barra-Ondina, em frente ao Barra Vento, na Avenida Oceânica, desde a quinta-feira pré-Carnaval até a Terça-Feira Gorda. Em comemoração aos cinco anos de folia, a casa estará aberta ao público das 18 às 3h, na quinta, e das 16h às 3h, nos outros dias. A organização não divulgou as atrações de 2017. Estão inclusos no ingresso all inclusive praça de alimentação, espaço de customização de abadás e salão de beleza, open bar com cerveja, água, vodka, suco e refrigerante. A organização não divulgou as atrações.

Preços:

Quinta – R$ 150

Sexta – R$ 230

Sábado – R$ 280

Domingo – R$ 230

Segunda – R$ 270

Terça – R$ 170

CAMAROTE EXPRESSO 2222

Só para convidados, o camarote de Gilberto Gil está localizado no circuito Barra-Ondina. Chef assinam o menu e as bebidas também estão incluídas. Salão de beleza, maquiagem, massagem, discoteca, DJ, escola de samba, conceitos de sustentabilidade (aposta na reciclagem e na diminuição de impactos ambientais na sua concepção) estão também inclusos no pacote. O espaço Varanda Elétrica é comandado por Preta Gil e este ano será lançado o Expresso 2222 Pernambuco, no sábado de Carnaval.

Atrações:

Sexta – DJ Miss Cady, Dj Victor Mansur.

Sábado – DJ P8, Dj Raiz.

Domingo – The Black House, Dj Cadinho, Baile Qual é o Pente Que Te Penteia?

Segunda – DJ Cadinho, The Black House, Dj Raiz.

Terça – DJ Rapha Fernandes & Royal Inc., Dj Roots.

CAMAROTE VILLA MIX

O Camarote Villa Mix oferece serviços All Inclusive com bebidas, comidas e lanches mais requisitados pelos foliões, além de SPA, salão de beleza e customização de abadás, além de uma boate. Atrações:

Sexta – Jorge &Mateus, Jetlag e mais. Preços: R$ 930 mulheres e R$ 1.110 homens.

Sábado – Alok, Israel & Rodolfo e mais. Preços: R$ 900 mulheres e R$ 1.020 homens.

Domingo – Luan Santana, EDX e mais. Preços: R$ 900 mulheres e R$ 1.020 homens.

Segunda – Matheus e Kauan, Kaskade e mais. Preços: R$ 900 mulheres e R$ 1.020 homens.

Terça – Wesley Safadão, É o Tchan e mais. Preços: R$ 930 mulheres e R$ 1.110 homens.

NOTÍCIAS AO MINUTO