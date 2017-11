A Associação de Artesãos e Artistas Moradores do Morro de São Paulo (Amosp) realizaram, em parceria com a prefeitura de Cairu e comunidade local, a II Mostra de Artesanato e Cultura do Morro de São Paulo. O importante evento aconteceu entre os dias 27 e 29 de outubro, celebrando a rica produção manual instalada na Ilha de Tinharé. Foram três dias de imersão na essência artística da histórica ilha, que vivenciou um grande encontro cultural, com muita animação e interação entre artistas, moradores e turistas.

O primeiro dia foi marcado pela força da capoeira do mestre Carlito, além da bela desenvoltura do samba de raiz, enquanto no segundo dia os músicos Tiago, Júlia Moreno e Marizaia preencheram o espaço da mostra com música de qualidade. Já no terceiro dia, os participantes foram presenteados com as singelas performances das crianças da terra, com as apresentações de cantores mirins e das poetisas Ana Vitória e Marguerite.

A Associação de Artesãos e Artistas Moradores do Morro de São Paulo molda suas atividades há vinte anos, através dos seus 60 associados, que contam atualmente com o amplo apoio e acompanhamento da secretaria municipal da Cultura.

