Prefeitura de Valença divulga que serão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (REDA), que visa a contratação temporária de profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior para provimento de vagas, nos âmbitos das secretarias municipais.

São varias oportunidades imediatas de trabalho, para os cargos de: Assistente Social, mecânico, carpinteiro eletricista, nutricionista, professor, engenheiro, pedagogo, assistente administrativo, entre outros. Os salários variam entre R$ 937,00 a R$ 6.000,00.

As inscrições serão realizadas no período de 09 a 23 agosto, via internet mediante preenchimento de requerimento de inscrição no site www.aietec.com.br .

Edital no diário oficial http://www.valenca.ba.io.org.br/diarioOfi…/download/…/2319/0