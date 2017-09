A Prefeitura de Cairu, através da secretaria da Fazenda e do Controle Interno, promoveu nos dias 22 e 26/09, respectivamente, duas audiências públicas sobre o PPA 2018/2021. As audiências foram realizadas no Salão Nobre da Câmara Municipal e contaram com a condução do Controlador Interno do Município, Manoel Brito, além da paritipação das equipes técnicas das secretarias,membros dos conselhos municipais, vereadores e da comunidade de modo geral.



O PPA – Plano Plurianual – é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo que estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de quatro anos. O objetivo do Plano Plurianual é organizar, em programas, as ações e os projetos que resultem em bens e serviços para atender às demandas da sociedade.O Plano Plurianual prevê , entre outras coisas, as grandes obras públicas e os programas sociais a serem realizadas nos próximos anos.

O PPA tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde o Município quer chegar nos próximos quatro anos. No decorrer das audiências públicas,além de conhecer o detalhamento do PPA, a população cairuense pode tirar dúvidas e opinar acerca do planejamento municipal.

Ascom/ Cairu