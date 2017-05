No último dia 18, as secretarias de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo participaram da capacitação promovida pelo Projeto Tamar que tem por objetivo de capacitar os fiscais ambientais e técnicos do turismo para que possam ser multiplicadores na orientação da comunidade e dos turistas na observação das tartarugas marinhas no cenário turístico do município.

A facilitatora do Projeto Tamar, Nathalia Berchieri, abordou pontos importantes a serem observados tanto na desova das tartarugas,tanto em casos de ser encontrado alguma tartaruga encalhada ou morta na praia:

CUIDADOS NA DESOVA DAS TARTARUGAS

ligue para o Tamar

somente se aproxime da tartaruga pelas costas para ela não se assustar

evite luzes, lanternas

quando ela já estiver terminado a desova, se possível tire fotos do animal marinho para que o Tamar consiga identificar a espécie

TARTARUGAS ENCALHADAS OU MORTAS

comunique o projeto Tamar sobre a ocorrência 71 981270038 whatssap

checar se estiver marcada com a informação valiosa, que é o RG da tartaruga

identificar tamanho (pequena, grande)

informar localização ou ponto de referência

tirar fotos de cima para baixo

Em Cairu,as tartarugas marinhas costumam desovar no distrito de São Sebastião.

Fonte: Ascom Cairu